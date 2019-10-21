2019-10-21T18:59:24+03:00
Общество

Вице-адмирала Михаила Моцака похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище

Советский военачальник руководил подъемом затонувшей подлодки «Курск»
Лилия КОЗЛОВА
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Вице-адмирала Михаила Моцака похоронят на Серафимовском кладбище октября / Фото: скриншот видео YoutubeВице-адмирала Михаила Моцака похоронят на Серафимовском кладбище октября / Фото: скриншот видео Youtube
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Во вторник, 22 октября, в Петербурге состоится прощание с советским и российским военачальником Михаилом Моцаком. Гражданская панихида и похороны вице-адмирала, который руководил подъемом затонувшей подводной лодки «Курск», начнется в десять утра и завершится на Серафимовском кладбище, где находится братская могила погибших подводников.

- Гражданская панихида по вице-адмиралу в отставке начнется в 10 утра в морском корпусе Петра Великого в Петербургском военно-морском институте, который находится на набережной Лейтенанта Шмидта, - пишет «Мойка78» со ссылкой на клуб моряков-подводников Северной столицы.

После этого в полдень в Никольском соборе состоится отпевание. Дальше, похоронная церемония переместится на Серафимовское кладбище, где тело военачальника предадут земле.

Напомним, что вице-адмирал Михаил Моцак умер 19 октября в возрасте 69 лет в палате Военно-медицинской академии имени Кирова. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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