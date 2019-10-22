Енотовидная собака, спасенная из ледяной Невы, поправилась и выпущена на волю в лес

СЕГОДНЯ 00:48 2019-10-22T00:50:04+03:00

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Сотрудники центра помощи диким животным «Велес» выпустили на волю енотовидную собаку, которую чудом спасли из холодной Невы 12 октября. Больше недели «пловчиху поневоле» согревали, лечили и кормили волонтеры. Сейчас она абсолютно здорова.

- Обследование показало, что енотовидка из Невы в полном порядке и держать ее у людей нет никакого смысла. Кушала она очень плотно и совершенно готова к дальнейшей жизни в лесу, - делятся радостным событием в сообществе «РКЦентр «ВЕЛЕС» - помощь диким животным» во «Вконтакте».

Напомним, несчастную енотовидную собаку, дрожащую от холода и изнеможения, выловили из Невы под Володарским мостом. Животное из последних сил прибилось к набережной – тогда-то ее и спасли неравнодушные петербуржцы. Неизвестно, как «пловчиха» оказалась в ледяной реке в такое неблагодарное для купания время. Главное, что сейчас она у себя дома в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU