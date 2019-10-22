«Зенит» улетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-22T12:45:07+03:00

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Уже завтра, 23 октября, петербургский «Зенит» вновь попробует свои силы на европейском уровне. После разгрома «Ростова» со счетом 6:1, сине-бело-голубые померятся силами с немецким клубом РБ «Лейпциг».

- 22 октября «Зенит» вылетел в Германию на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, - сообщает клубная пресс-служба.

Уже сегодня, по прилету, зенитовцы заселятся в отель, после чего отправятся на тренировку, которая пройдет на поле домашнего стадиона «Ред Булл Лейпцига». Она начнется в 19:00 по местному времени. А за полчаса до нее Сергей Семак и один из игроков «Зенита» дадут пресс-конференцию.

Сама игра с «красными быками» пройдет в среду и начнется в 20:00 по петербургскому времени. Напомним, что «Зенит» с победой и ничьей после двух игр делит первое место в группе G с французским «Лионом». РБ «Лейпциг» занимает третью строчку.

ИСТОЧНИК KP.RU