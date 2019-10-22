2019-10-22T14:30:09+03:00
Общество

В Кудрово приступили к проектировке дорожной развязки

Дорожный комитет Ленобласти совместно с администрацией определят параметры трассы до Мурманского шоссе
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти приступили к проектированию формы дорожной развязки в КудровоВ Ленобласти приступили к проектированию формы дорожной развязки в КудровоФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Администрации Ленинградской области и Петербурга, дорожный комитет 47-го региона и управление федеральными дорогами СЗФО приступили к проектировке дорожной развязки, которая должна соединить Кудрово с Мурманским шоссе. Сейчас специалистам необходимо определить параметры трассы, которую планируется возвести в районе действующего съезда к «Меге – Дыбенко».

- Также планируется сделать реконструкцию путепровода к гипермаркету, который проходит под шоссе. Полный проект работ будет представлен летом 2020 года после того, как его одобрит госэкспертиза, - пишут «Невские новости».

Отмечается, что строительство новой развязки буде проходить в несколько этапов. В первую очередь планируется спрямить Центральную улицу до федеральной трассы.

Напомним, что на строительство развязки в Кудрово планируется потратить 700 миллионов рублей. Эти деньги инвестирует «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (торговые центры МЕГА).

ИСТОЧНИК KP.RU

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