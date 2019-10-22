Португальский электробус приедет в Петербург на испытания
Всем известно, что по Петербургу бегают в основном отечественные автобусы и электробусы. исключения - шведские «Скании», которые одно время собирали на петербургском заводе и белорусские МАЗы. Но вскоре подвижной парк может пополнится экзотическим транспортом из Португалии. Договор о тестах электробуса e.City Gold заключен на всемирной автобусной выставке BUSWORLD в Брюсселе.
- «Пассажиравтотранс» и ведущий производитель автобусов Португалии Caetanobus подписали соглашение о сотрудничестве, - сообщает пресс-служба перевозчика.
Уже в ноябре 2019 года новейший электробус прибудет в город на Неве. Здесь португальца протестируют суровым северным климатом. Если все пройдет успешно, то такие машины смогут появиться в Петербурге и на постоянной основе.
Технические характеристики модели Caetanobus e.City Gold: пробег на одной зарядке - не менее 300 километров; пассажировместимость - 87 человек.
Надо сказать, что новость хорошо увязывается с грядущей транспортной реформой, по которой с улиц города должны исчезнуть маршрутки, а заменить их - автобусы и электробусы.
ИСТОЧНИК KP.RU