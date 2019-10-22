2019-10-22T19:05:31+03:00
Общество

Сбербанк обсудил с застройщиками новую модель сотрудничества

В Петербурге прошла конференция «Время изменений»
Маргарита РЕПИНА
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Сбербанк и застройщики изменили механизм работы.Сбербанк и застройщики изменили механизм работы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Крупнейшая конференция по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений» прошла в Петербурге. Участниками масштабного события, организованного Сбербанком 21 октября, стали более 500 застройщиков со всей России, а также руководители профильных подразделений банка и органов власти. На конференции они обсудили актуальные вопросы отрасли и результаты перехода на новую модель работы, обусловленную поправками в законодательство о долевом строительстве.

Открыл конференцию и рассказал про первые итоги перехода на проектное финансирование с эскроу министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Также с докладами по теме проектного финансирования жилищного строительства выступили заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и другие спикеры.

Начиная с апреля 2018 года, когда стартовало кредитование в рамках эскроу, Сбербанк одобрил более 500 заявок проектного финансирования с эскроу с лимитом более 0,6 трлн рублей. В банке открыто 13 тысяч счетов эскроу на сумму около 30 млрд рублей.

- Сбербанк, оставаясь надежным финансовым партнером, развивает экосистему по непрофильным для себя направлениям, открывая новые возможности для своих клиентов, - отметил глава Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

Завершилась конференция подписанием соглашений о сотрудничестве с несколькими крупными компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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