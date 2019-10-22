2019-10-22T19:29:11+03:00
Общество

Петербургский руфер без страховки залез на шпиль торгового центра

Процесс экстремального подъема он заснял на видео с коптера
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Руфер забрался на шпиль торгового центра «Лиговъ». Фото: instagram.com/p/B36NjpCBuYn/Руфер забрался на шпиль торгового центра «Лиговъ». Фото: instagram.com/p/B36NjpCBuYn/
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В сети во вторник, 22 октября, появился ролик, в котором молодой человек без страховки «покоряет» вершину торгового центра «Лиговъ» в Санкт-Петербурге. Смонтированная пятиминутная видеозапись показывает как момент подъема к шпилю здания, так и спуска.

- Данное видео является постановочным. Настоятельно не рекомендуем повторять увиденное, - комментирует сам автор видеоролика в соцсети.

Экстремал рассказывает о том, что убегал от сотрудников Росгвардии, которые хотели его остановить. Стоил ли такой «эпатаж» риска для жизни принялись обсуждать в комментариях подписчики парня. Некоторые подбадривают руфера, хотя отмечают, что сами на подобное бы не пошли. Видео в интернете уже набрало больше 300 просмотров.

Как оказалось, опасная высота для парня – привычное дело. В своем Instagram подобный ролик уже седьмой по счету.

Напомним, в Петербурге руферы устроили файер-шоу на Невском проспекте. Около сорока молодых людей и девушек забрались на крыши двух зданий и зажгли в прямом смысле слова.

Руферы из Петербурга забрались на торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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