Петербургский руфер без страховки залез на шпиль торгового центра
В сети во вторник, 22 октября, появился ролик, в котором молодой человек без страховки «покоряет» вершину торгового центра «Лиговъ» в Санкт-Петербурге. Смонтированная пятиминутная видеозапись показывает как момент подъема к шпилю здания, так и спуска.
- Данное видео является постановочным. Настоятельно не рекомендуем повторять увиденное, - комментирует сам автор видеоролика в соцсети.
Экстремал рассказывает о том, что убегал от сотрудников Росгвардии, которые хотели его остановить. Стоил ли такой «эпатаж» риска для жизни принялись обсуждать в комментариях подписчики парня. Некоторые подбадривают руфера, хотя отмечают, что сами на подобное бы не пошли. Видео в интернете уже набрало больше 300 просмотров.
Как оказалось, опасная высота для парня – привычное дело. В своем Instagram подобный ролик уже седьмой по счету.
Напомним, в Петербурге руферы устроили файер-шоу на Невском проспекте. Около сорока молодых людей и девушек забрались на крыши двух зданий и зажгли в прямом смысле слова.
Руферы из Петербурга забрались на торговый центр.
ИСТОЧНИК KP.RU