Петербургский руфер без страховки залез на шпиль торгового центра

СЕГОДНЯ 19:29 2019-10-22T19:29:11+03:00

Процесс экстремального подъема он заснял на видео с коптера

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В сети во вторник, 22 октября, появился ролик, в котором молодой человек без страховки «покоряет» вершину торгового центра «Лиговъ» в Санкт-Петербурге. Смонтированная пятиминутная видеозапись показывает как момент подъема к шпилю здания, так и спуска.

- Данное видео является постановочным. Настоятельно не рекомендуем повторять увиденное, - комментирует сам автор видеоролика в соцсети.

Экстремал рассказывает о том, что убегал от сотрудников Росгвардии, которые хотели его остановить. Стоил ли такой «эпатаж» риска для жизни принялись обсуждать в комментариях подписчики парня. Некоторые подбадривают руфера, хотя отмечают, что сами на подобное бы не пошли. Видео в интернете уже набрало больше 300 просмотров.

Как оказалось, опасная высота для парня – привычное дело. В своем Instagram подобный ролик уже седьмой по счету.

Напомним, в Петербурге руферы устроили файер-шоу на Невском проспекте. Около сорока молодых людей и девушек забрались на крыши двух зданий и зажгли в прямом смысле слова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/739463" frameborder="0"></iframe> Руферы из Петербурга забрались на торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU