2019-10-22T20:10:29+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге мать случайно отравила грудного малыша

Женщина по ошибке развела детскую смесь с опасной жидкостью
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Группировка пыталась организовать крупную наркоторговлю в Петербурге в августе 2018 года.Группировка пыталась организовать крупную наркоторговлю в Петербурге в августе 2018 года.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Приморском районе Санкт-Петербурга обычное кормление ребенка закончилось плачевно. Новоиспеченная мать в попытках накормить своего месячного от рождения сына серьезно отравила ребенка. 41-летняя женщина по ошибке развела смесь для кормления жидкостью для удаления накипи. Дальнейшая судьба грудничка теперь в руках врачей.

- Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали с острым пероральным отравлением, - комментируют в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу.

Сейчас малыш находится в детской городской больнице № 5. О его самочувствии на данный момент ничего не уточняется.

Напомним, еще одно отравление в Санкт-Петербурге закончилось госпитализацией для школьницы. При странных обстоятельствах в одной из коммунальных квартир города 16-летняя девушка приняла фатальную дозу лекарства. Расследованием загадочной истории занимались следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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