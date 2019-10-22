В Санкт-Петербурге мать случайно отравила грудного малыша
В Приморском районе Санкт-Петербурга обычное кормление ребенка закончилось плачевно. Новоиспеченная мать в попытках накормить своего месячного от рождения сына серьезно отравила ребенка. 41-летняя женщина по ошибке развела смесь для кормления жидкостью для удаления накипи. Дальнейшая судьба грудничка теперь в руках врачей.
- Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали с острым пероральным отравлением, - комментируют в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу.
Сейчас малыш находится в детской городской больнице № 5. О его самочувствии на данный момент ничего не уточняется.
Напомним, еще одно отравление в Санкт-Петербурге закончилось госпитализацией для школьницы. При странных обстоятельствах в одной из коммунальных квартир города 16-летняя девушка приняла фатальную дозу лекарства. Расследованием загадочной истории занимались следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU