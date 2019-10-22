2019-10-22T20:27:30+03:00
Общество

Петербуржцы создали петицию за сохранение маршруток в городе

Ее подписали уже почти 2 тысячи человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Несогласные петербуржцы считают, что в "социальном" транспорте их ждут поездки в духе "селедок в бочке".Несогласные петербуржцы считают, что в "социальном" транспорте их ждут поездки в духе "селедок в бочке".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербуржцы создали петицию за сохранение маршруток в городе. Они уверены, что после транспортной реформы их ждут неприятности вроде долгого ожидания автобусов, поездки в духе «селедок в бочке», а также увеличения длительности проезда. Напомним, в июле 2020 года в Петербурге исчезнут коммерческие автобусы вместе со 160 дублирующими маршрутами.

- Мы против отмены маршруток! Они появились не на пустом месте. На них был спрос, потому что городской транспорт порой не дождаться. Благодаря коммерческим автобусам появились новые удобные маршруты. И если люди до сих пор пользуются этим видом транспорта – значит, в этом есть смысл, - гласит петиция, которую уже подписали почти 2 тысячи человек.

Несогласные требуют не просто сохранить маршрутки, но и разработать новую реформу с поэтапным введением новых автобусов и учетом мнения жителей Петербурга. Более того, они хотят включения маршруток в городскую транспортную сеть для их отражения на навигационных картах. Напомним, ранее в Смольном пошли на уступки и обещали по максимуму сохранить коммерческие маршруты из Ленобласти в Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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