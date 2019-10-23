2019-10-23T10:07:09+03:00
Общество

Петербуржцам будут сообщать об отключении тепла и горячей воды по СМС

Информирование на случай аварий запустил ГУП ТЭК
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Об отключениях тепла и горячей воды будут информировать по СМС. Но только "ГУП ТЭК"Об отключениях тепла и горячей воды будут информировать по СМС. Но только "ГУП ТЭК"Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Авария на теплосетях - неприятное, но, увы частое явление. В отопительный сезон старые трубы не выдерживают и рвутся. При этом горожанам приходится обрывать телефоны, чтобы узнать, когда же кончится ремонт и в квартирах снова появится горячая вода с теплыми батареями. Чтобы упростить ситуацию, Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб») запустило сервис СМС-информирования.

- Теперь горожане, которые проживают в зоне теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб», будут получать СМС-сообщения обо всех отключениях – как плановых, так и текущих, - сообщает пресс-служба компании.

Чтобы СМСки приходили, надо зарегистрироваться на сайте предприятия и завести личны1й кабинет. С этого момента на телефон начнут «падать» сообщения с датой и временем как аварийных работ, так и плановых.

Также горожанам (чьи дома перешли на прямые расчеты с «ГУП ТЭК) напомнят, о необходимости проверки показаний счетчиков и сообщат о задолженности, если она есть.

Напомним, что недавно был запущен чат-бот Веня, с помощью которого на сайте предприятия можно подать сведения со счетчиков воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бездомный поставил на уши главные вокзалы Петербурга, сообщив об их минировании
Теплая погода 26 октября в Петербурге может обновить исторический рекорд
Полиция изъяла самодельный револьвер у пьяного пенсионера, запугавшего жену в Приморском районе
МЧС экстренно вырезали из машины женщину, пострадавшую в тройном ДТП с пьяным водителем в Колпино
86-летняя пенсионерка из Петербурга не досчиталась 805 тысяч после установки пожарных датчиков дома
В Петербурге с помощью игрушечного пистолета обокрали доставщика японской кухни
Молоко Ленобласти признали лучшим в России
Погода на субботу 26 октября 2019 года в Петербурге будет теплой, но ветреной и дождливой
Когда поможет только бог: Петербуржцы провели малый крестный ход против тараканов
В Петербурге впервые появился памятник сестре милосердия
Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях
Нервный мужчина разбил дверь вестибюля «Беговой» за то, что его не пустили в метро
В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы
Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти