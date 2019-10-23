Петербуржцам будут сообщать об отключении тепла и горячей воды по СМС

23 Окт. 10:07 2019-10-23T10:07:09+03:00

Об отключениях тепла и горячей воды будут информировать по СМС. Но только "ГУП ТЭК" Фото: Иван МАКЕЕВ

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Авария на теплосетях - неприятное, но, увы частое явление. В отопительный сезон старые трубы не выдерживают и рвутся. При этом горожанам приходится обрывать телефоны, чтобы узнать, когда же кончится ремонт и в квартирах снова появится горячая вода с теплыми батареями. Чтобы упростить ситуацию, Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб») запустило сервис СМС-информирования.

- Теперь горожане, которые проживают в зоне теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб», будут получать СМС-сообщения обо всех отключениях – как плановых, так и текущих, - сообщает пресс-служба компании.

Чтобы СМСки приходили, надо зарегистрироваться на сайте предприятия и завести личны1й кабинет. С этого момента на телефон начнут «падать» сообщения с датой и временем как аварийных работ, так и плановых.

Также горожанам (чьи дома перешли на прямые расчеты с «ГУП ТЭК) напомнят, о необходимости проверки показаний счетчиков и сообщат о задолженности, если она есть.

Напомним, что недавно был запущен чат-бот Веня, с помощью которого на сайте предприятия можно подать сведения со счетчиков воды.

ИСТОЧНИК KP.RU