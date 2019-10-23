Спикер петербургского ЗакСа рассказал, какие фильмы ему нравятся

23 Окт. 17:47 2019-10-23T17:47:48+03:00

В списке оказались как советские комедии, так и современные драмы

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Важнейшим искусством для нас является кино, - говорил вождь мирового пролетариата и был по-своему прав. Фильмы могут как развлекать, так и воспитывать, а могут быть такими, что деньги и время, потраченные на них, можно считать выброшенными на ветер. Об этом и том, какое кино нравится именно ему, рассказал спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров.

-«Время первых» - замечательно снятый фильм. Самое главное, на реальных исторических событиях и фактах. Он несет в себе колоссальную не только эстетическую, но и воспитательную нагрузку, - поведал журналистам на брифинге в Мариинском дворце политик.

Из современных Макаров отметил еще «В августе 44-го», назвав его «пронзительным».

- Они несут колоссальную эстетическую, и воспитательную нагрузку, - заявил глава парламента.

А среди старых советских фильмом спикер Заксобрания выделил «Балладу о солдате» и «Они сражались за родину», не забыв и любимые в народе комедии.

При этом речь изначально шла об ограничении блоков рекламы, которой стало столько, что невозможно переключить канал на телевизоре - везде она. Эта мысль стала продолжением федерального законопроекта об ограничении показов рекламы и трейлеров фильмов в кинотеатрах. Согласно принятому документу, их можно будет запускать только в начале и не больше 20 минут подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU