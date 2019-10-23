После ДТП трамвая и маршрутки, в котором пострадали 15 человек, в Петербурге возбудили уголовное дело
В Санкт-Петербурге в среду, 23 октября, возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки № 235, которая столкнулась с трамваем вечером в воскресенье, 20 октября. Неосторожный шофер летел по дороге и хотел проскочить на красный сигнал светофора, но не успел. В результате пострадали 15 человек, среди которых двое детей 9 и 14 лет.
- В отношении водителя маршрутки возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД. Принято решение о задержании подозреваемого, также решается вопрос о заключении его под стражу, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.
Инцидент произошел около шести часов вечера, 20 октября. На пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе трамвай буквально снес маршрутный автобус, который пытался проскочить перед ним. От удара автомобиль перевернулся.
Видео столкновения маршрутного автобуса и трамвая в Санкт-Петербурге.В результате аварии пострадали более 10 человек
ИСТОЧНИК KP.RU