2019-10-23T18:25:24+03:00
Происшествия

После ДТП трамвая и маршрутки, в котором пострадали 15 человек, в Петербурге возбудили уголовное дело

Водитель микроавтобуса, который ехал на красный цвет свет, задержан
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге возбудили уголовное дело после ДТП маршрутки и трамвая, в котором пострадали 15 человек / Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛенобластиВ Петербурге возбудили уголовное дело после ДТП маршрутки и трамвая, в котором пострадали 15 человек / Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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В Санкт-Петербурге в среду, 23 октября, возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки № 235, которая столкнулась с трамваем вечером в воскресенье, 20 октября. Неосторожный шофер летел по дороге и хотел проскочить на красный сигнал светофора, но не успел. В результате пострадали 15 человек, среди которых двое детей 9 и 14 лет.

- В отношении водителя маршрутки возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД. Принято решение о задержании подозреваемого, также решается вопрос о заключении его под стражу, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Инцидент произошел около шести часов вечера, 20 октября. На пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе трамвай буквально снес маршрутный автобус, который пытался проскочить перед ним. От удара автомобиль перевернулся.

Видео столкновения маршрутного автобуса и трамвая в Санкт-Петербурге.В результате аварии пострадали более 10 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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