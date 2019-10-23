После жалобы ЗакСа Смольный окончательно расторг контракт с подрядчиком Лиговского путепровода

23 Окт. 19:39 2019-10-23T19:39:12+03:00

В КРТИ обещают, что нового подрядчика найдут до конца декабря

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В Смольном официально расторгли контракт с подрядчиком Лиговского путепровода. Соответствующее решение появилось 23 октября на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сразу после запроса депутатов ЗакСа.

- С ЗАО «Пилон» расторгнуты контракты на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов. Причина – неисполнение подрядчиком своих обязательств. Процедура расторжения постоянно затягивалась, потому что к «Пилону» был большой кредит доверия, так как компания является крупнейшим строителем дорог и мостов Петербурга, - сообщили в пресс-службе КРТИ.

В своем запросе к губернатору депутаты ЗакСа беспокоились, что сроки реконструкции путепроводов задержатся минимум на полгода. Но в Смольном пообещали, что нового подрядчика найдут до конца декабря 2019 года. Оба строительства хотят завершить в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU