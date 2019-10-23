Песков посетовал на то, что нельзя запретить продажу петербургской визитки Путина за 2 млн

23 Окт. 22:18 2019-10-23T22:20:04+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в интернете объявление о продаже в Петербурге визитки Владимира Путина.

- Запретить подобные продажи невозможно. Трудно также объяснить и мотивы любого желающего приобрести такую карточку, - рассказал Песков для РБК.

Напомним, объявление о продаже визитки Путина давних времен, когда он был председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, появилось на сайте «Авито». «КП-Петербург» взял интервью у автора оригинального лота, который просил за раритетную карточку ни много ни мало 2 миллиона рублей.

- Она в идеальном состоянии, 20 лет просто лежала. Ее отдали моему отцу. Ну, вот так вот я ее оценил дорого. Мы не спешим. Как уйдет, так уйдет. За месяц несколько звонков уже было, - поделился информацией владелец визитки президента.

ИСТОЧНИК KP.RU