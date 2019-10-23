2019-10-23T22:36:55+03:00
Спорт

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему его команда провалила второй тайм в Лейпциге

Сине-бело-голубые уступили немцам в матче Лиги Европы 23 октября 2019 года
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Семак объяснил, почему "Зенит" проиграл "Лейпцигу"Семак объяснил, почему "Зенит" проиграл "Лейпцигу"Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Зенитовцы не смогли выиграть "битву народов" при Лейпциге 23 октября 2019 года в матче Лиги Европы. Выиграв первый тайм матча группового этапа Лиги чемпионов, во втором зенитовцы не смоги удержать преимущество, пропустив два гола.

После матча наставник зенитовцев Сергей Семак объяснил, почему его команда провалила второй тайм.

- В первом тайме мы действовали более дисциплинированно. У «Лейпцига» особых моментов не было. В начале второго тайма мы быстро пропустили один мяч, а потом и второй. Сбились на длинные передачи, не смогли воспользоваться своими моментами. У «Лейпцига» возможности забить были острее. Заслуженная победа нашего соперника.

Напомним, 23 октября в матче счет уверенно открыл "Зенит" голом Ракицкого. Но во втором тайме петербуржцы уступили сопернику. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу немцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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