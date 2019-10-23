Сергей Семак считает, что «Зениту» для Лиги чемпионов нужен другой уровень

23 Окт. 22:45 2019-10-23T22:45:15+03:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что для Лиги чемпионов нужен другой уровень Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Зенитовцы не смогли выиграть битву народов при Лейпциге. Выиграв первый тайм матча группового этапа Лиги чемпионов 23 октября, во втором сине-бело-голубые не смоги удержать преимущество, пропустив два гола.

После матча наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак объяснил, почему разгром «Ростова» не вдохновил команду.

- Стало ли одной из причин поражения в Лейпциге разгром «Ростова» в субботу? Нет, никак не сказалась та победа. Это разные турниры. Лига чемпионов – другие скорости, другой уровень. Мы особых иллюзий не строим, - отметил Семак.

Первая дуэль «Зенита» и «Лейпцига» 23 октября 2019 года в еврокубках – в Лиге Европы – завершилась в пользу немецкой команды. Несмотря на отличное начало, когда Ракицкий открыл счет, во втором тайме команда из Петербурга не смогла сдержать оборону и уступила соперникам.

ИСТОЧНИК KP.RU