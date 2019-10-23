Сергей Семак считает, что «Зениту» для Лиги чемпионов нужен другой уровень
Зенитовцы не смогли выиграть битву народов при Лейпциге. Выиграв первый тайм матча группового этапа Лиги чемпионов 23 октября, во втором сине-бело-голубые не смоги удержать преимущество, пропустив два гола.
После матча наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак объяснил, почему разгром «Ростова» не вдохновил команду.
- Стало ли одной из причин поражения в Лейпциге разгром «Ростова» в субботу? Нет, никак не сказалась та победа. Это разные турниры. Лига чемпионов – другие скорости, другой уровень. Мы особых иллюзий не строим, - отметил Семак.
Первая дуэль «Зенита» и «Лейпцига» 23 октября 2019 года в еврокубках – в Лиге Европы – завершилась в пользу немецкой команды. Несмотря на отличное начало, когда Ракицкий открыл счет, во втором тайме команда из Петербурга не смогла сдержать оборону и уступила соперникам.
ИСТОЧНИК KP.RU