2019-10-23T22:45:15+03:00
Спорт

Сергей Семак считает, что «Зениту» для Лиги чемпионов нужен другой уровень

Выиграв первый тайм, во втором зенитовцы упустили преимущество, уступив сопернику
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что для Лиги чемпионов нужен другой уровеньГлавный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что для Лиги чемпионов нужен другой уровеньФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Зенитовцы не смогли выиграть битву народов при Лейпциге. Выиграв первый тайм матча группового этапа Лиги чемпионов 23 октября, во втором сине-бело-голубые не смоги удержать преимущество, пропустив два гола.

После матча наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак объяснил, почему разгром «Ростова» не вдохновил команду.

- Стало ли одной из причин поражения в Лейпциге разгром «Ростова» в субботу? Нет, никак не сказалась та победа. Это разные турниры. Лига чемпионов – другие скорости, другой уровень. Мы особых иллюзий не строим, - отметил Семак.

Первая дуэль «Зенита» и «Лейпцига» 23 октября 2019 года в еврокубках – в Лиге Европы – завершилась в пользу немецкой команды. Несмотря на отличное начало, когда Ракицкий открыл счет, во втором тайме команда из Петербурга не смогла сдержать оборону и уступила соперникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бездомный поставил на уши главные вокзалы Петербурга, сообщив об их минировании
Теплая погода 26 октября в Петербурге может обновить исторический рекорд
Полиция изъяла самодельный револьвер у пьяного пенсионера, запугавшего жену в Приморском районе
МЧС экстренно вырезали из машины женщину, пострадавшую в тройном ДТП с пьяным водителем в Колпино
86-летняя пенсионерка из Петербурга не досчиталась 805 тысяч после установки пожарных датчиков дома
В Петербурге с помощью игрушечного пистолета обокрали доставщика японской кухни
Молоко Ленобласти признали лучшим в России
Погода на субботу 26 октября 2019 года в Петербурге будет теплой, но ветреной и дождливой
Когда поможет только бог: Петербуржцы провели малый крестный ход против тараканов
В Петербурге впервые появился памятник сестре милосердия
Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях
Нервный мужчина разбил дверь вестибюля «Беговой» за то, что его не пустили в метро
В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы
Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти