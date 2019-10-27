В Петербурге женщина отбилась от насильника, напавшего на нее с ножом в Московском районе

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-27T10:41:19+03:00

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Петербурженка дала отпор насильнику, подкараулившему ее на лестничной площадке. Инцидент произошел утром 26 октября в доме № 14/1 по Дунайскому проспекту. Около 9.30 женщина оказалась в подъезде, где на нее неожиданно набросился неизвестный мужчина. Угрожая ножом, извращенец пытался соврать с нее одежду. Однако девушка не спасовала. Она сумела отбиться от нападавшего, несмотря на то, что тот был вооружен.

- Сообщение от 24-летней женщины в полицию Московского района Петербурга поступило в субботу, около десяти утра. Мужчина, встретив активное сопротивление, с места происшествия скрылся, - уточнили в региональном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас полицейские делают все необходимое, чтобы найти и задержать злоумышленника. Задача осложняется тем, что свое лицо насильник спрятал под маской. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU