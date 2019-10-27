«Ломился в машины и бросался на решетку»: Обнаженный петербуржец напугал жителей Комендантского проспекта

27 Окт. 15:33 2019-10-27T15:33:42+03:00

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У жителей Комендантского проспекта выдалась беспокойная ночь. Около пяти утра 27 октября на улице раздались «нечеловеческие крики». По словам очевидцев, рядом с одним из домов бродил странный мужчина. Он громко орал, ломился во все машины и бросался на решетку во двор.

Одной из тех, кто наблюдала эту картину, стала петербурженка Екатерина. Она пожаловалась на хулигана, который мешал спать всему двору, в социальных сетях. На фотографиях видно, как парень сначала подходит к ограде, затем стоит на лестнице, а после кружит вокруг автомобилей. Причем, без одежды.

- Параллельно с этим он полностью разделся, иногда падал и долго не мог встать, - уточнила девушка.

Уходить со двора мужчина не собирался. Спустя час за дебоширом приехала скорая помощь. Медиков вызвал кто-то из соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU