2019-10-27T16:22:44+03:00
Общество

Проектированием «коричневой» ветки петербургской подземки займется московская компания

Стоимость работ оценивается в 990 миллионов рублей
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Прежде аукцион на строительство линии отметила УФАС.Прежде аукцион на строительство линии отметила УФАС.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Работать над проектом Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена предстоит москвичам. Компания «Метрогипротранс» оказалась единственным участником конкурса на планировку «коричневой» ветки.

По информации, размещенной на сайте госзакупок, стоимость тендера оценивается почти в 990,1 миллион рублей.

- По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, заявка соответствует требованиям. Конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, - сказано в сообщении на портале.

Ранее «Комсомольская правда», что УФАС по Санкт-Петербургу отменила итоги конкурса комитета по развитию транспортной инфраструктуры на проектирование этого участка подземки. В первый раз государственный тендер выиграла компания «Ленметрогипротранс», которая была готова выполнить работы за 743,5 миллиона рублей. Однако ее конкурент, «Метрогипротранс», оказался не согласен с выводами конкурсной комиссии и обратился в УФАС с жалобой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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