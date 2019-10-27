Проектированием «коричневой» ветки петербургской подземки займется московская компания

27 Окт. 16:22 2019-10-27T16:22:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Работать над проектом Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена предстоит москвичам. Компания «Метрогипротранс» оказалась единственным участником конкурса на планировку «коричневой» ветки.

По информации, размещенной на сайте госзакупок, стоимость тендера оценивается почти в 990,1 миллион рублей.

- По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, заявка соответствует требованиям. Конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, - сказано в сообщении на портале.

Ранее «Комсомольская правда», что УФАС по Санкт-Петербургу отменила итоги конкурса комитета по развитию транспортной инфраструктуры на проектирование этого участка подземки. В первый раз государственный тендер выиграла компания «Ленметрогипротранс», которая была готова выполнить работы за 743,5 миллиона рублей. Однако ее конкурент, «Метрогипротранс», оказался не согласен с выводами конкурсной комиссии и обратился в УФАС с жалобой.

ИСТОЧНИК KP.RU