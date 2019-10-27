«У нас метет»: Жители Ленинградской области поделились фотографиями первого снегопада

СЕГОДНЯ 20:08 2019-10-27T20:08:17+03:00

Снег лег в Выборгском и Всеволожском районах

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Обещанный синоптиками снег обогнал прогноз и выпал немного раньше. Фотографиями обрушившегося на Ленинградскую область снегопада поделились пользователи социальных сетей.

- У нас метет, - радостно рассказали жители Выборга.

На снимках видно, что землю укрыл тонкий слой снега. Такую же картину наблюдали водители на трассе «Скандинавия». Не все из них разделили радость пешеходов.

Снегопад на трассе "Скандинавия". Фото: https://vk.com/unreleased_dtp/Сергей Гончар.

- Это ж надо переобуваться. А в шиномотажках уже толкотня. Здравствуй, день жестянщика, - сетуют они.

Помимо Выборга снег выпал во Всеволожском районе Ленинградской области.

- Сижу, разглядываю фотографии, думаю, что за окном дождь.Решила глянуть, что у нас происходит. Лемболово – снег! Как завтра на работу ехать? – удивляется местная жительница.

Такую картину наблюдают жители деревни Нижние Осельки. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp/Елена Прохоркина.

Тем временем спасатели напоминают, что в ближайшие дни на дорогах ожидается гололедица. Поэтому они советуют держать безопасную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU