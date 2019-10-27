2019-10-27T21:05:56+03:00
Общество

Опубликованы фотографии со съемок аварии, в которой погиб Виктор Цой

Фильм Алексея Учителя «47» расскажет о гибели музыканта
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фотография со съемок фильма "47" Алексея Учителя.Фотография со съемок фильма "47" Алексея Учителя.
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В октябре 2019 года завершились съемки фильма «47» режиссера Алексея Учителя. Фильм расскажет о том, что было после смерти Виктора Цоя в автокатастрофе. О причинах ДТП до сих пор не утихают споры. Лидер группы «Кино» ехал с утренней рыбалки в Плиеньциемсе на дачу, когда на трассе Слока - Талси его «Москвич» столкнулся со встречным автобусом «Икарус».

Выяснилось, что съемки трагической сцены проходили во Всеволожском районе Ленинградской области, неподалеку от деревни Кискелово. Фотографиями со съемочной площадки поделились в группе «ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™». Снимки автор сделал около месяца назад.

В начале октября «Комсомолка» побывала на съемках одной из финальных сцен и узнала, о чем говорил Учитель с водителем того самого «Икаруса», как, по мнению режиссера, погиб певец и какой реакции он ждет от поклонников музыканта. Планируется, что на экран фильм выйдет через год, в октябре 2020-го года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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