За гибель школьника водитель сядет на 2 года и заплатит 3,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-28T12:22:17+03:00

2 года и 3,6 миллона рублей компенсации - наказание за гибель 15 летнего школьника. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Крупную компенсацию в 3,6 миллиона рублей заплатит водитель за гибель 15-летнего школьника. Кроме этого молодой мужчина проведет еще 2 года колонии-поселении. Такое наказание ему определил Калининский районный суд Петербурга, рассматривавший дело об аварии, произошедшей в мае 2019 года.

- Суд установил: 25 мая 2019 года около 21 часа 52 минут обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем «Шевроле Ланос», двигаясь по проспекту Науки, проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке, избрал скорость движения, не обеспечивающую ему возможность контроля за движением транспорта, при наличии попутного трамвая, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все это привело к тому, что 21-летний водитель «Шевроле» не успел затормозить, когда из остановившегося трамвая вышел 15-летний подросток. Иномарка снесла школьника. Юношу срочно госпитализировали, но тем же вечером он скончался в больнице.

Суд признал автомобилиста виновным. кроме лишения свободы и крупной компенсации, мужчину лишили прав на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU