Петербургу предложили частное метро до Пулково с проездом в 150-200 рублей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-28T14:24:53+03:00

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Вопрос дополнительного транспортного сообщения петербургского аэропорта Пулково с городом - давний и больной вопрос. Все проекты, включая строительство выделенной скоростной трамвайной линии, аэроэкспресса и метро, так и остались на бумаге. Новую попытку сделать подземку в воздушную гавань Смольному предложила московская строительная компания. Стоимость проезда закладывают в 150-200 рублей.

- Линию предполагают протянуть до города-спутника Южный. Новая ветка метро, включающая шесть станций, может пройти через аэропорт Пулково, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Строителям проект интересен тем, что связь с городом получат кварталы новостроек, а значит в них вырастит цены на квартиры и продажи пойдут быстрее.

При этом инвестор рассматривает вариант с привлечением к проекту китайских железнодорожников из China Railway Group Ltd. Пассажиропоток на новой линии может составить свыше 200 тысяч человек в день. При этом цена в 150-200 рублей будет только на вход и выход в аэропорту Пулково, а проезд по ветке предлагают оставить как во всем городском метрополитене.

Впрочем эксперты уверены, что и при 45 рублях ( в нынешних ценах) инвестиции удастся «отбить» достаточно быстро.

Весь проект оценивают в 130-140 миллиардов рублей, около 40 из которых может вложить город. Впрочем, пока ни сроков строительства, ни даже решения о начале проекта нет. Смольный лишь ознакомился с документами.

ИСТОЧНИК KP.RU