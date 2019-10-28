2019-10-28T18:13:11+03:00
Общество

«Состояние критическое, она нетранспортабельна»: Молодую маму из Петербурга, впавшую в кому на отдыхе, пока оставят в Турции

Об этом заявило Генконсульство России в Анталье
Петр КИБЕР
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Молодую маму из Петербурга пока оставят в турецкой клинике. Состояние женщины слишком тяжелое для транспортировки. Фото: vk.com/pomogite_spasti_kiruМолодую маму из Петербурга пока оставят в турецкой клинике. Состояние женщины слишком тяжелое для транспортировки. Фото: vk.com/pomogite_spasti_kiru
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Российские дипломаты из Генерального консульства в Анталье опубликовали новую информацию о состоянии молодой мамы из Петербурга, которая впала в кому во время заграничного отдыха. По их словам, пока женщину нельзя перевозить на родину, о чем просит семья потерпевшей.

- По данным специалистов, критическое состояние россиянки на текущий момент не позволяет говорить о возможности ее транспортировки в Россию в ближайшее время, - сообщает Генконсульство на своей странице в соцсетях.

Сейчас дипломаты пытаются устроить телемост между турецкими и российскими медиками, чтобы общими усилиями решить как лечить петербурженку и когда можно будет вернуть ее на родину.

Напомним, что инцидент в Анталье произошел 18 октября. 31-летней женщине, которая была на отдыхе с мамой и 4-летней дочкой внезапно стало плохо. Женщину отвезли в больницу с подозрением на инсульт. Позднее врачи ввели ее в искусственную кому.

Лечение по большей части покрывает страховка, но за что-то приходится платить. За помощью семья молодой мамы обратилась к петербуржцам.

- Мама Киры – пенсионерка, у нее проблемы со здоровьем, - рассказала «Комсомолке» подруга пострадавшей. - Ей не под силу оплачивать эти услуги. Местные медики пока не дают разрешения на транспортировку. Я прошу помощи от врачей, которые могут со мной прилететь в Анталью и дать свое заключение.

Что касается МЧС, то отправить самолет за пациенткой ведомство может только по запросу Минздрава. А оттуда заявок не поступало.

Напомним, что летом 2019 года на отдыхе в Турции погибла 12-летняя петербурженка, руку которой засосало в дренажную трубу бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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