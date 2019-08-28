Умерла 12-летняя девочка, захлебнувшаяся в бассейне в Турции

Трагическая новость пришла из Турции, где последние 11 дней врачи спасали жизнь 12-летней Алисы Адамовой. Сегодня, 28 августа, девочка, руку которой засосало в бассейне в отеле Sunhill, скончалась.

- Всё, - это единственное, что смогла написать убитая горем мама Алисы Наталья журналисту КП-Петербург.

За состоянием Алисы следила вся страна. За девочку молились тысячи людей, малышка изо всех сил боролась за жизнь. Ее состояние было критическим, но надежда все же была. Мы все в это верили до последнего. Чуда не произошло.

Алиса умерла днем 28 августа.Фото: СОЦСЕТИ

- В начале четвертого Алиска умерла. Октай, Виктор, Аленка, Эдуард, Иришка, Илья, Иришка, Хостик, Томаш, Михаил, Владимир... Всем кто был рядом. Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как то жить дальше, - написал отец Алисы Адамовой Андрис Лейкуцис.

Отец Алисы написал о смерти дочери на своей странице в Вконтакте.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, Алиса с мамой и папой отдыхала в городе Бордум, за два дня до отъезда в Санкт-Петербург произошло несчастье. Школьница купалась в бассейне отеля, как вдруг ее руку засосало в дренажную трубу. Под водой девочка провела почти 10 минут. Ее вытащили, но она уже была в коме. Через несколько дней в больницу в городе Денизли приехали и российские медики, которые также следили за состоянием Алисы.

Несчастье с девочкой в бассейне турецкого отеля произошло 18 августа. 28 августа Алиса умерла.Фото: СОЦСЕТИ

Предложили родителям транспортировать девочку домой, в Санкт-Петербург, но родители приняли решение оставить дочку на лечении в Турции. Перелет был слишком опасным для малышки.

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным Алисы.

В этом госпитале (на фото - высотка) за жизнь Алисы 11 дней боролись лучшие медики.Фото: СОЦСЕТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/727878" frameborder="0"></iframe> Петербургские врачи рассказали, что пострадавшую на отдыхе в Турции девочку вскоре можно будет отвезти в Россию.Состояние ребенка тяжелое, но стабильное

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспортировкой тела девочки, которая умерла в Турции, займется МИД

Если родителям потребуется помощь, Смольный готов ее оказать (подробности)

Хороших людей гораздо больше, чем других: Отец погибшей в Турции девочки поблагодарил всех, кто их поддерживал

Алиса Адамова умерла 28 августа, через 11 дней после ЧП. Ей было всего 12 лет (подробности)

Началась лихорадка: Родители 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в турецком отеле, отказались перевозить ее в Санкт-Петербург

Корреспонденты «КП-Санкт-Петербург» собрали все, что известно о ситуации с Алисой Адамовой, которую десятый день пытаются спасти врачи (подробности)

Врачи рассказали о шансах на выживание девочки, руку которой затянуло в трубу бассейна в Турции

За четыре дня у 12-летней школьницы четыре раза останавливалось сердце (подробности)

Борется каждой клеточкой: Папа пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочки

Повышение температуры, которое приняли за лихорадку, пошло на спад (подробности)

«Она лучше всех в семье плавала»: Девочка, руку которой засосало в трубу бассейна в турецком отеле, до сих пор в коме

В турецкой больнице в Денизли вместе со школьницей находятся ее родители (подробности)

Сердечко бьется ровно: Юной петербурженке, едва не утонувшей в турецком отеле, стало лучше

Мама девочки рассказала о состоянии своей дочери (подробности)

Транспортировать в Россию - опасно: Главврач турецкой клинике рассказал о состоянии девочки, которую засосало в трубу в бассейне

В турецкой больнице в Денизли вместе со школьницей находятся ее родители (подробности)