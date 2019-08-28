Умерла 12-летняя девочка, захлебнувшаяся в бассейне в Турции
Трагическая новость пришла из Турции, где последние 11 дней врачи спасали жизнь 12-летней Алисы Адамовой. Сегодня, 28 августа, девочка, руку которой засосало в бассейне в отеле Sunhill, скончалась.
- Всё, - это единственное, что смогла написать убитая горем мама Алисы Наталья журналисту КП-Петербург.
За состоянием Алисы следила вся страна. За девочку молились тысячи людей, малышка изо всех сил боролась за жизнь. Ее состояние было критическим, но надежда все же была. Мы все в это верили до последнего. Чуда не произошло.
Алиса умерла днем 28 августа.Фото: СОЦСЕТИ
- В начале четвертого Алиска умерла. Октай, Виктор, Аленка, Эдуард, Иришка, Илья, Иришка, Хостик, Томаш, Михаил, Владимир... Всем кто был рядом. Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как то жить дальше, - написал отец Алисы Адамовой Андрис Лейкуцис.
Отец Алисы написал о смерти дочери на своей странице в Вконтакте.Фото: СОЦСЕТИ
Напомним, Алиса с мамой и папой отдыхала в городе Бордум, за два дня до отъезда в Санкт-Петербург произошло несчастье. Школьница купалась в бассейне отеля, как вдруг ее руку засосало в дренажную трубу. Под водой девочка провела почти 10 минут. Ее вытащили, но она уже была в коме. Через несколько дней в больницу в городе Денизли приехали и российские медики, которые также следили за состоянием Алисы.
Несчастье с девочкой в бассейне турецкого отеля произошло 18 августа. 28 августа Алиса умерла.Фото: СОЦСЕТИ
Предложили родителям транспортировать девочку домой, в Санкт-Петербург, но родители приняли решение оставить дочку на лечении в Турции. Перелет был слишком опасным для малышки.
Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным Алисы.
В этом госпитале (на фото - высотка) за жизнь Алисы 11 дней боролись лучшие медики.Фото: СОЦСЕТИ
Петербургские врачи рассказали, что пострадавшую на отдыхе в Турции девочку вскоре можно будет отвезти в Россию.Состояние ребенка тяжелое, но стабильное
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ИСТОЧНИК KP.RU
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