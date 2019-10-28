2019-10-28T19:08:50+03:00
Общество

Глава Санкт-Петербурга пригласил кубинских школьников на «Алые паруса»

Об этом Александр Беглов заявил на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Победителей конкурса на чтение стихов о Петербурге из Кубы пригласят на «Алые паруса».Победителей конкурса на чтение стихов о Петербурге из Кубы пригласят на «Алые паруса».Фото: Александр ГЛУЗ
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 28 октября, провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Рабочее совещание, прошедшее в Смольном, было посвящено двустороннему сотрудничеству Северной столицы и Острова Свободы во сферах экономики, туризма, медицины и культуры. Так, кубинские школьники, изучающие русский язык, смогут приехать в город на Неве.

- Александр Беглов предложил провести среди кубинских школьников конкурс на чтение стихов и произведений о Петербурге, победители которого приедут на «Алые паруса» в 2020-м году, - пишут «Невские новости».

Александр Беглов также пригласил на главный выпускной страны посла Кубы в России, чтобы тот лично оценил масштабы и красочность грандиозного мероприятия.

Напомним, что в ноябре 2019 годана Кубе пройдут Дни Санкт-Петербурга. Их приурочат к 500-летию столицы Острова Свободы Гаваны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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