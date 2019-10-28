2019-10-28T20:00:13+03:00
Общество

На «Адмиралтейских верфях» заложат сразу 2 новые подлодки для ВМФ России

2 дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Магадан» заложат в Петербурге 1 ноября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Адмиралтейские верфи" хорошо себя зарекомендовали, поэтому теперь предприятию предстоит почетная двойная работа."Адмиралтейские верфи" хорошо себя зарекомендовали, поэтому теперь предприятию предстоит почетная двойная работа.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На «Адмиралтейских верфях» заложат 2 новые подлодки для ВМФ России. По словам главнокомандующего военно-морским флотом, Николая Евменова, это случится уже 1 ноября. Для Петербурга такое событие – честь, поскольку закладка сразу двух дизель-электрических подлодок для кораблестроителей и военных моряков города – уникальное и почетное мероприятие.

- Судна назвали «Уфа» и «Магадан». Обе подлодки неатомные. Их готовят в рамках проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. «Адмиралтейские верфи» демонстрируют хорошие заводские возможности и отлаженность процесса серийного строительства, - отмечает пресс-служба ВМФ России.

Примечательно, что еще одну дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» вот-вот достроят и спустят на воду из «Адмиралтейских верфей» в декабре этого года. Ранее на предприятии отчитались про успешные результаты государственных испытаний другого судна – «Петропавловск-Камчатский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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