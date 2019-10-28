2019-10-28T21:10:54+03:00
Общество

На городских праздниках Петербурга могут появиться ярмарки

КИО собирается ввести в Петербурге праздничные виды ярмарок, в этом помогут бизнесмены
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Операторы будущих праздничных ярмарок смогут работать даже без торгов.Операторы будущих праздничных ярмарок смогут работать даже без торгов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Городские праздники в Санкт-Петербурге могут дополниться новым атрибутом - ярмарками. С соответствующим предложением выступил комитет имущественных отношений (КИО).

- Организацией праздничных ярмарок займутся уполномоченные исполнительные госорганы власти Петербурга. Их приурочат к праздникам или памятным датам, а также иным культурным и общественно-значимым событиям. Оператором ярмарок смогут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица. Торги для них проводиться не будут, потребуется лишь заключить договор, - гласит постановление правительства Петербурга.

Сейчас документ о создании новых ярмарок находится на сайте антикоррупционных экспертиз и ждет своего одобрения.

Добавим, что «Комсомолка» писала про ностальгический ребрендинг КИО. Комитету вернут старое название КУГИ - комитет по управлению государственным имуществом, поскольку действующее наименование не отражает в полной мере деятельность чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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