На городских праздниках Петербурга могут появиться ярмарки
Городские праздники в Санкт-Петербурге могут дополниться новым атрибутом - ярмарками. С соответствующим предложением выступил комитет имущественных отношений (КИО).
- Организацией праздничных ярмарок займутся уполномоченные исполнительные госорганы власти Петербурга. Их приурочат к праздникам или памятным датам, а также иным культурным и общественно-значимым событиям. Оператором ярмарок смогут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица. Торги для них проводиться не будут, потребуется лишь заключить договор, - гласит постановление правительства Петербурга.
Сейчас документ о создании новых ярмарок находится на сайте антикоррупционных экспертиз и ждет своего одобрения.
Добавим, что «Комсомолка» писала про ностальгический ребрендинг КИО. Комитету вернут старое название КУГИ - комитет по управлению государственным имуществом, поскольку действующее наименование не отражает в полной мере деятельность чиновников.
ИСТОЧНИК KP.RU