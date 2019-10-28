В небе над Кудрово заметили странное свечение

СЕГОДНЯ 21:52 2019-10-28T22:50:19+03:00

Петербуржцы гадают, что это – НЛО или северное сияние

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28 октября в вечерне-ночном небе Невского района заметили странное свечение. Жители Кудрово гадают в соцсетях о том, что же происходит на самом деле. Некоторые традиционно ждут нашествие инопланетян, дабы разбавить будничную рутину чем-то загадочным и интересным. Другие уверены в отголосках северного сияния и, закинув головы вверх, восторженно наблюдают за свечением и делают фото. Снимки необычного явления начали активно обсуждаться в интернете.

- Луч вижу! А НЛО, наверное, в облаках маскируется, - шутит петербуржец в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» во «Вконтакте».

Читатели «Комсомолки» считают, что виной всему завод «Выборжец», производственные парники которые пускают оранжевое свечение.

Добавим, что в ночь с 24 на 25 октября в Петербурге и Ленобласти можно было наблюдать северное сияние. Особенно повезло счастливчикам, находившимся на Ладожском озере посреди лазурного неба. Фотографии природной красоты восхитили петербуржцев и набрали множество лайков в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU