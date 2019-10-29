2019-10-29T10:57:26+03:00
Общество

Из-за снегопада «Аллегро» из Финляндии придет в Петербург с опозданием

Задержка в пути составит более часа
Петр КИБЕР
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"Аллегро" прибудет на Финляндский вокзал с часовым опозданием."Аллегро" прибудет на Финляндский вокзал с часовым опозданием.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Непогода стала причиной очередной задержки скоростного поезда «Аллегро» из Финляндии. Состав застрял по дороге еще до въезда в Россию. В Петербург он прибудет с серьезным опозданием.

- 29 октября 2019 года по техническим причинам на территории Финляндии задерживается в пути следования поезд № 782 сообщением Хельсинки – Санкт-Петербург. Прогнозируемое время опоздания поезда составит более 1 часа, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Первоначально «Аллегро» должен был прийти на Финляндский вокзал в 10:47.Предварительно причиной срыва расписания стал обесточенный участок на финской стороне, что могло произойти из-за сильной непогоды и налипания снега на провода. Пассажирам и встречающим советуют узнавать о сроках прибытия поезда в информационной службе ОЖД.

Из-за опоздания «финского» «Аллегро» может быть задержано и отправление поезда в обратную сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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