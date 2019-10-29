Петербургские депутаты хотят снизить возраст уголовной ответственности за живодерство до 14 лет

СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-29T14:15:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 30 октября, в Петербурге состоится очередное заседание в ЗакСе, на котором в третьем чтении рассмотрят правки к закону «Об ответственном обращении с животными». Парламентарий Денис Четырбок в эфире Радио «КП-Петербург» рассказал, что один из главных пунктов, который является уже федеральной инициативой – снижение возраста уголовной ответственности для живодеров.

НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ. Депутаты ЗакСа обещают удержать цены на проезд в пределах 50 рублей. И собираются сажать детей-живодеров, начиная с 14 лет 00:00 00:00

- Сейчас с 14 лет наступает ответственность только за вандализм. Но умерщвление, хвастовство этим безобразием, куда более тяжкое преступление, чем вандализм. Психологи давно подтвердили, что если человек издевается над животными в малом возрасте, то это может перерасти во взрослом в маниакальную форму, - заявил депутат.

Парламентарии предлагают понизить возраст уголовной ответственности за издевательство над животными с 16 до 14 лет. Тем более что, к сожалению, случается когда подростки 13-17 лет издеваются над беззащитными кошечками и собачками, снимая весь жестокий процесс на камеру, а после выкладывают в интернет.

- Надо остудить горячие головы. А также надо понимать, что по уголовным делам подростков редко сразу же сажают за решетку. К ним используют сначала массу других мер: перевоспитание, психологическая помощь. Если человек не справляется сам, то ему надо помочь, - заключил Четырбок.

ИСТОЧНИК KP.RU