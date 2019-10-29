2019-10-29T14:18:32+03:00
Общество

Ревнивый житель Архангельска зарезал и расчленил соперника, а останки выбросил в мусорные баки

Убийство произошло на глазах женщины, из-за которой и разыгралась трагедия
Петр КИБЕР
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Ревнивый "отелло" из Архангельска зарезал и расчленил соперника.Ревнивый "отелло" из Архангельска зарезал и расчленил соперника.Фото: кадр из фильма
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В истории кровавой драмы из-за любви разбираются следователи СК по Архангельской области. Они расследуют гибель местного жителя, который несколько недель считался пропавшим без вести. Но до того момента, как был найден его ревнивый соперник, сознавшийся в убийстве мужчины. Конфликт, возникший из-за женщины, закончился поножовщиной и расчлененкой.

- В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, был задержан судимый 47-летний местный житель, - сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В ходе допроса мужчина рассказал, что 24 сентября 2019 года в общежитии на улице Урицкого в Архангельске он выпивал в компании сожительницы и 51-летнего знакомого. В какой-то момент мужчине показалось, что гость оказывает знаки внимания его даме. Выпитое взбурлило в крови, хозяин дома схватил нож и вонзил его в грудь оппонента.

Затем он попросил свою сожительницу уйти из дома, после чего расчленил тело убитого, завернул его части в пакеты и разбросал их по мусорным контейнерам города (некоторые позднее удалось найти). Уже при общении со следователями ревнивец попросил написать явку с повинной.

По статье «Убийство» мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что это не единственное жестокое преступление в Архангельской области. 29 октября стало известно о задержании местного жителя, который убил и съел троих своих знакомых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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