Госпортал для поиска потерявшихся животных появится в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-29T14:37:29+03:00

В Петербурге могут появиться государственные приюты для животных и портал для поиска потерявшихся питомцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специальная служба будет размещать информацию о найденных питомцах в интернете

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Петербургские депутаты всерьез озаботились вопросом ответственного обращения с животными в Северной столице и подготовили поправки к соответствующему закону, которые будут рассмотрены уже в третьем чтении на заседании во вторник, 30 октября. Одна из инициатив предполагает создание специальной службы, которая будет помогать потерявшимся собакам и кошкам.

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- Отдельно будет прописан механизм поиска пропавших животных через интернет. Планируется создать отдельную службу, которая будет размещать информацию о потеряшках в сети, а владельцы в режиме онлайн смогут находить своих питомцев, - рассказал о системе в эфире Радио «КП-Петербург» парламентарий Денис Четырбок.

Также депутат отметил, что поправки в документе предлагают, чтобы государство не только поддерживали частные приюты, но и сделать так, чтобы в Петербурге появились полностью бюджетные организации, которые заботились бы о бездомных животных, чьи хозяева потерялись на время.

Кроме того, петербургский депутат рассказал, что продевает федеральную инициативу, по которой предлагается снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU