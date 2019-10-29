2019-10-29T14:55:53+03:00
Общество

Последние фонтаны в Петербурге отключат на зиму 30 октября

Летный сезон 2019 года завершится, когда перестанет работать источник у Казанского собора
Лилия КОЗЛОВА
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Фонтан у Казанского собора выключат последним в сезоне 2019 годаФонтан у Казанского собора выключат последним в сезоне 2019 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербург два раза окончательно приходит зима: когда полностью завершается сезон фонтанов, а также разводки мостов. В 2019 году последний источник будет отключен от системы подачи воды в среду, 30 октября. Им станет один из знаменитейших фонтанов города – на Казанской площади.

- 30 октября отключат подачу воды фонтанов в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на улице Писарева, в Ново-Манежном сквере на Манежной площади и фонтан-поилку у Воронихинской решетки. Самым последним перестанет работать фонтан у Казанского собора. Его отключение назначено на 11 часов, - сообщила пресс-служба «Водоканала».

Работы по консервации городских фонтанов начались 8 октября. Специалистам предстояло отключить 58 конструкций, которые весной, летом и осенью радовали глаз горожан и туристов.

Также в 2019 году были реконструированы четыре давно заброшенных фонтана - в Любашинском саду, в саду 30-летия Октября, фонтан «Сказки детства» и фонтан во дворе Дома Пеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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