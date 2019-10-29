Последние фонтаны в Петербурге отключат на зиму 30 октября
В Петербург два раза окончательно приходит зима: когда полностью завершается сезон фонтанов, а также разводки мостов. В 2019 году последний источник будет отключен от системы подачи воды в среду, 30 октября. Им станет один из знаменитейших фонтанов города – на Казанской площади.
- 30 октября отключат подачу воды фонтанов в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на улице Писарева, в Ново-Манежном сквере на Манежной площади и фонтан-поилку у Воронихинской решетки. Самым последним перестанет работать фонтан у Казанского собора. Его отключение назначено на 11 часов, - сообщила пресс-служба «Водоканала».
Работы по консервации городских фонтанов начались 8 октября. Специалистам предстояло отключить 58 конструкций, которые весной, летом и осенью радовали глаз горожан и туристов.
Также в 2019 году были реконструированы четыре давно заброшенных фонтана - в Любашинском саду, в саду 30-летия Октября, фонтан «Сказки детства» и фонтан во дворе Дома Пеля.
ИСТОЧНИК KP.RU