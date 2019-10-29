Пропавшего в Петербурге специалиста по защите гостайны нашли

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-29T15:49:19+03:00

Мужчина не выходил на связь с родными и близкими в течение 10 дней

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На протяжении 10 дней сотрудники полиции, а также волонтеры из организации «Лиза Алерт» прочесывали Петербург и ближайшую область в поисках 46-летнего Дмитрия Полейчука. Мужчина вышел из дома 19 октября, но так и не вернулся домой. Родные до последнего надеялись и ждали, что вот-вот их сердечный друг переступит порог своего жилья.

- Найден. Жив. Всем спасибо за помощь в поисках, - появилось короткое сообщение в группе поисковой команды.

Где все десять дней пропадал 46-летний мужчина, пока что не сообщается. Однако для многих стало странно, что такой человек как Дмитрий мог пропасть.

Полейчук является ведущим специалистов по защите государственной тайны и много лет прослужил в Мурманске. Также он заканчивал высшие специальные офицерские классы ВМФ и Академию пограничной службы ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU