2019-10-29T15:49:19+03:00
Общество

Пропавшего в Петербурге специалиста по защите гостайны нашли

Мужчина не выходил на связь с родными и близкими в течение 10 дней
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге нашли 46-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назадВ Петербурге нашли 46-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назадФото: СОЦСЕТИ
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На протяжении 10 дней сотрудники полиции, а также волонтеры из организации «Лиза Алерт» прочесывали Петербург и ближайшую область в поисках 46-летнего Дмитрия Полейчука. Мужчина вышел из дома 19 октября, но так и не вернулся домой. Родные до последнего надеялись и ждали, что вот-вот их сердечный друг переступит порог своего жилья.

- Найден. Жив. Всем спасибо за помощь в поисках, - появилось короткое сообщение в группе поисковой команды.

Где все десять дней пропадал 46-летний мужчина, пока что не сообщается. Однако для многих стало странно, что такой человек как Дмитрий мог пропасть.

Полейчук является ведущим специалистов по защите государственной тайны и много лет прослужил в Мурманске. Также он заканчивал высшие специальные офицерские классы ВМФ и Академию пограничной службы ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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