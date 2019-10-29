Продажи новых автомобилей в Петербурге продолжают падать уже который месяц

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-29T17:34:12+03:00

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Продажи новых машин тянут за собой автопроизводство. Если автомобили расходятся. как горячие пирожки, то заводы работают на полную, а если продажи идут вниз, то и промышленные итоги выглядят уныло. А по итогам 9 месяцев 2019 года реализация новых авто упала на два процента. И эта тенденция увы, не нова.

- В сентябре падение продаж составило шесть процентов. Хуже было только в мае, тогда было минус семь процентов по отношению к прошлогоднему периоду. Объем продаж за сентябрь 2019 года составил 13 558 автомобилей, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

Если брать весь девятимесячный период с января по сентябрь 2019 года, то окажется, что в Санкт-Петербурге было продано 112 274 новых легковых автомобиля, что на 2,5 тысячи меньше, чем за аналогичный отрезок 2018 года.

В первую очередь это связано с падением реальных доходов населения и, как следствие, покупательской способности. Аналитики уверены, что на плюсовые показатели по итогам 2019 года петербургский авторынок не выйдет.

ИСТОЧНИК KP.RU