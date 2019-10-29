После гибели двух человек на судоремонтном заводе завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-29T19:34:25+03:00

Взорвавшееся колесо стало причиной смерти двух человек. Фото: "Аварийный Петербург"

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Следственное управление регионального СК на транспорте завело уголовное дело по факту гибели двух человек на судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. ЧП произошло утром 29 октября на Канонерском острове.

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- По данным следствия, на причале ЗАО «Канонерский судоремонтный завод», при выполнении работ по замене колеса на погрузчике двумя механиками 1964 и 1965 годов рождения, лопнула покрышка и вылетело стопорное кольцо диска, - сообщает пресс-служба транспортного Следкома.

Кольцо, а по сути железка весом в несколько килограммов, ставшая по сути снарядом, попала в людей и нанесла им тяжелые ранения. Травмы оказались слишком серьезными и оба мужчины скончались на месте до приезда скорой помощи.

Гибель рабочих стала причиной уголовного дела. Оно заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ». Ответственность - до семи лет лишения свободы. Расследование инцидента продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/740849" frameborder="0"></iframe> Два человека погибли на судоремонтном заводе в Петербурге из-за взорвавшегося колеса погрузчика.Видео: Паблик "Аварийный Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU