После гибели двух человек на судоремонтном заводе завели уголовное дело
Следственное управление регионального СК на транспорте завело уголовное дело по факту гибели двух человек на судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. ЧП произошло утром 29 октября на Канонерском острове.
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- По данным следствия, на причале ЗАО «Канонерский судоремонтный завод», при выполнении работ по замене колеса на погрузчике двумя механиками 1964 и 1965 годов рождения, лопнула покрышка и вылетело стопорное кольцо диска, - сообщает пресс-служба транспортного Следкома.
Кольцо, а по сути железка весом в несколько килограммов, ставшая по сути снарядом, попала в людей и нанесла им тяжелые ранения. Травмы оказались слишком серьезными и оба мужчины скончались на месте до приезда скорой помощи.
Гибель рабочих стала причиной уголовного дела. Оно заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ». Ответственность - до семи лет лишения свободы. Расследование инцидента продолжается.
Два человека погибли на судоремонтном заводе в Петербурге из-за взорвавшегося колеса погрузчика.Видео: Паблик "Аварийный Петербург"
ИСТОЧНИК KP.RU