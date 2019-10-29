2019-10-29T18:28:34+03:00
Спорт

Кубковые игры непредсказуемы: Семак рассказал о подготовке «Зенита» к встрече с «Томью»

Матч 1/8 розыгрыша турнира пройдет на «Газпром Арене» 30 октября
Петр КИБЕР
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Сергей Семак не ждет простой игры с "Томью".Сергей Семак не ждет простой игры с "Томью".Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В последнее время петербургский «Зенит» довольно уверено выступает на российской арене. Три победы в трех турах чемпионата позволили сине-бело-голубым выйти на первое место в турнирной таблице. И хорошее настроение игроков может стать еще лучше, ведь ближайший соперник, правда в Кубке России - середняк первой лиги «Томь». О подготовке к встрече рассказал наставник «Зенита» Сергей Семак.

- Работаем в обычном режиме. Завтра будем принимать решение по составу исходя из самочувствия футболистов. Однозначно все будут готовиться к игре. Матч непростой — это Кубок России, а они непредсказуемы, - приводит слова наставника «Зенита» клубная пресс-служба.

При этом тренер петербуржцев не стал намекать, что команда может сыграть полурезервным составом, хотя вероятность такого решения велика. Учитывая класс соперника, желание поберечь ведущих игроков очень велика.

Впрочем, все станет очевидно уже завтра. Стартовый свисток прозвучит на «Газпром Арене» в 20:00 по петербургскому времени. Победитель игры выйдет в 1/4 Кубка России, розыгрыш которого продлится уже в новом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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