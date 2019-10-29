2019-10-29T19:30:57+03:00
Происшествия

Погиб наш младший член семьи: В Карелии медведь пришел в город и разорвал собаку на глазах ее хозяев

Теперь жители Кеми боятся нового визита оголодавшего зверя
Петр КИБЕР
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В Карелии медведь задрал собаку на глазах хозяев. Фото: vk.com/id58259738В Карелии медведь задрал собаку на глазах хозяев. Фото: vk.com/id58259738
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Осень - время, когда дикие животные активно делают запасы на зиму. Они не гнушаются заходить «в гости» к людям, чтобы раздобыть пропитание. Особенно опасны бурые медведи, которые пытаются наесться перед спячкой. Их визиты далеко не всегда проходят гладко. Так, в одном из городов Карелии косолапый разорвал собаку на глазах ее хозяев.

- Наш младший член семьи Мухтарчик мужественно сражался во дворе с медведем. Все видели своими глазами, но ничем не смогли помочь. Медведь не реагировал на крик, на свет - написала в соцсетях жительница Кеми Виктория Латышева.

Надо сказать, что в город с 10-тысячным населением бурый гость пришел ночь. Он забрался в частный сектор, чтобы поживиться на помойках. Визиты косолапых - не редкость в отдаленных поселках Карелии. Местные власти даже создали охотничьи отряды для отстрела мишек. Животных, конечно, жаль, но они представляют реальную угрозу людям, которые с наступлением темноты боятся выходить из дома.

Надо сказать, что жители района Машиностроительной улицы в Кеми, где произошло нападение на собаку, давно жалуются на отсутствие фонарей, но пока света на улицах у них не прибавилось. А ведь медведь-убийца до сих пор бродит поблизости. Застрелить его пока не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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