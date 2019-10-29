2019-10-29T21:58:41+03:00
Общество

Мокрый снег и дождь в Петербурге превысили в полтора раза норму осадков для октября

Атмосферная влага не на шутку разыгралась во втором месяце осени
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Снег и дождь, выпадавшие на протяжении октября, уже превысили норму осадков в полтора раза. Фото: Михаил ЛеусСнег и дождь, выпадавшие на протяжении октября, уже превысили норму осадков в полтора раза. Фото: Михаил Леус
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Количество осадков в Петербурге и Ленинградской области за октябрь уже превысило норму примерно в полтора раза. Об этом сообщил ведущий специалист по погоде центра «Фобос» Михаил Леус. Похоже, мокрый снег и дождь в этом месяце разыгрались не на шутку.

- Количество осадков в октябре уже составило 101 мм, это 151% от нормы, - отметил метеоролог на своей странице в соцсети Facebook.

29 октября в городе официально «отметили» первый в этом сезоне снежный покров. По словам Михаила Леуса, его показатели вполне приличные для начала – в Санкт-Петербурге припорошило дороги примерно на 6 сантиметров в высоту, а в Ленобласти на 11.

Добавим, что после первого снегопада Смольный проверил готовность коммунальных служб к зиме. Северную столицу очистят от снега сразу 1,7 тысяч единиц уборочной техники. При этом складировать выпавшие снежные осадки станет проще из-за открытия новых точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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