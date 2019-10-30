2019-10-30T08:11:12+03:00
Общество

Петербуржцам предложили оценить качество осенней уборки

Высказать свое мнение горожане могут, пройдя тест на сайте Смольного
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам предложили оценить качество осенней уборки улицПетербуржцам предложили оценить качество осенней уборки улицФото: Артем КИЛЬКИН
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Жителям Петербурга предложили рассказать о том, как проходила осенняя уборка в их районе. Во вторник, 29 октября, на официальном портале Смольного появился онлайн тест, с помощью которого горожане смогут оценить, насколько хорошо коммунальные службы следили за порядком, собирали опавшие листья и мели улицы.

- Традиционно в нашем городе проводятся весенний и осенний месячники по благоустройству, в ходе которых городские службы активно занимаются уборкой улиц, дворов, парков и скверов. Просим вас принять участие в оценке качества проведенной осенней уборки в вашем районе. Нам очень важно знать ваше мнение, - говорится в описании к опроснику.

Опрос состоит всего из двух вопросов. Для начала необходимо выбрать свой район проживания, а после поставить оценку качеству уборки. Все данные получит Комитет по благоустройству, который, проанализировав ответы горожан, подведет итоги.

Также во вторник, 29 октября, после первого снегопада, правительство Петербурга провело проверку готовности коммунальных служб к зиме. Отмечается, что город не собирается повторять ошибок прошлого года, когда петербуржцы не могли ходить по улицам из-за сугробов. В связи с этим город закупил более 470 единиц новой уборочной техники, на которую было потрачено 3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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