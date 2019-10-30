Кончились пробки: В Петербурге зафиксирована аномально низкая загруженность дорог

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-30T13:51:24+03:00

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Удивительное явление наблюдается на дорогах Петербурга. Неожиданно впервые с лета все магистрали практически пустые. Утром в среду, 30 октября, когда все жители едут на работу, да учебы, в городе были зафиксированы пробки всего лишь в четыре балла. Это минимум на два балла ниже, чем обычно.

- В Петербурге кончились пробки! Видимо, многие водители не ожидали резкого похолодания и не успели «переобуть» свои машины, - отметила читательница «КП-Петербург».

По всей видимости, автомобилисты Петербурга решили не рисковать на летней резине и все пересели на общественный транспорт. Тем более, что минувшие выходные, с 25 по 27 октября, когда только началось похолодание, в Северной столице и Ленинградской области произошло почти 1,5 тысячи аварий, в которых пострадали 90 человек, 13 из которых дети. За трое суток в ДТП погибли пять человек.

На час дня 30 октября загруженность дорог в Петербурге также не превышает четырех баллов. Вполне вероятно, что в вечерний час пик улицы города также будут свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU