2019-10-30T13:51:24+03:00
Общество

Кончились пробки: В Петербурге зафиксирована аномально низкая загруженность дорог

Нехарактерное затишье наблюдается на улицах города, машины пропали с магистралей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Загруженность на дорогах Петербурга достигла аномально низкой отметкиЗагруженность на дорогах Петербурга достигла аномально низкой отметкиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Удивительное явление наблюдается на дорогах Петербурга. Неожиданно впервые с лета все магистрали практически пустые. Утром в среду, 30 октября, когда все жители едут на работу, да учебы, в городе были зафиксированы пробки всего лишь в четыре балла. Это минимум на два балла ниже, чем обычно.

- В Петербурге кончились пробки! Видимо, многие водители не ожидали резкого похолодания и не успели «переобуть» свои машины, - отметила читательница «КП-Петербург».

По всей видимости, автомобилисты Петербурга решили не рисковать на летней резине и все пересели на общественный транспорт. Тем более, что минувшие выходные, с 25 по 27 октября, когда только началось похолодание, в Северной столице и Ленинградской области произошло почти 1,5 тысячи аварий, в которых пострадали 90 человек, 13 из которых дети. За трое суток в ДТП погибли пять человек.

На час дня 30 октября загруженность дорог в Петербурге также не превышает четырех баллов. Вполне вероятно, что в вечерний час пик улицы города также будут свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 70 процентов бюджета Петербурга 2020 года будут направлены на соцпроекты
Водитель легковушки ловил на Литейном колесо, отвадившееся от машины во время езды
«Наполеон Снегопарт»: Памятник доблестной русской снежинке появился в Петербурге
Петербург обошел Москву и стал самым популярным направлением переезда для молодежи
За убийство полицейского информатора житель Петербурга получил 12 лет тюрьмы
Обвиняемым в теракте в петербургском метро продлили меру пресечения на три месяца
СК опубликовал видео пожара в Васкелово, где погибли трое детей и их родные
Консульство Израиля в Петербурге закрылось из-за денежных споров
В Петербурге задержали контрабандистов, вывезших из страны порядка 800 культурных ценностей
Городской парламент в первом чтении одобрил проект бюджета Петербурга на 2020-2022 годы
Квартиру Александра Пушкина на набережной Кутузова в Петербурге выставили на продажу
В Ленобласти второй раз за 10 лет увидели редкую сероголовую гаичку
Западный гребень циклона принесет в Петербург похолодание и снег
Акция - муха в подарок: Петербурженка пожаловалась на купленный хлеб с насекомыми
Пассажиры «Аллегро» третьи сутки ездят в Петербург с пересадками
Жительница Сланцев обвинила мужа в изнасиловании их дочери-инвалида
На съезде с Биржевого моста «Жигули» протаранили «Ниссан»
За съемки порно с малолетней девочкой полиция Петербурга задержала неприметного менеджера
Студенты СПбГУ устроили массовую драку у «Владимирского пассажа»
Женщина с собаками спугнула двоих, избивших и ограбивших пенсионера в Петербурге
Легковушка насмерть сбила пешехода на Волхонском шоссе
Петербуржцам предложили оценить качество осенней уборки
В Карелии осудили браконьеров, застреливших трех беременных лосих
Петербуржцев предупреждают о закрытии на зиму ряда билетных касс пригородных поездов в Ленобласти
Петербуржец продает за 1,5 млн рублей барабан ударника и бэк-вокалиста группы «Кино»
Девушка за рулем Mini Cooper вырвала с корнем фонарный столб на круговой дороге в Славянке
Украсть за 15 секунд: Невозмутимая молодежь стащила электросамокат из ТРК «Атмосфера»