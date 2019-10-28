Около 1,5 тысячи аварий произошли в Петербурге и области за минувшую пятницу и последние выходные октября

СЕГОДНЯ 23:35 2019-10-28T23:37:06+03:00

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1422 аварии произошли в Петербурге и Ленобласти за минувшую пятницу и последние выходные октября. Неутешительной статистикой поделились в ГИБДД.

- С 25 по 27 октября в Санкт-Петербурге произошло 1156 ДТП. В них пострадали 55 взрослых и 9 детей. Один ребенок погиб. В этот же период в Ленобласти произошли 266 аварий, в которых пострадали 22 взрослых и 4 детей. Всего за трое суток в ДТП погибло 5 людей, - сообщает Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Можно прибавить к этому пугающие данные о 404 авариях в понедельник 28 октября в городе и регионе. Холодная погода с осадками в виде мокрого снега вносит свои коррективы в дорожное движение. В ГИБДД активно предупреждают водителей о массовых ДТП из-за гололеда. МЧС также беспокоится об автомобилистах области и призывает во вторник 29 октября ездить предельно аккуратно на отдельных дорогах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU