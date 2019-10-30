Обвиняемым в теракте в петербургском метро продлили меру пресечения на три месяца

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-30T14:35:05+03:00

Суд оставил в СИЗО обвиняемых в теракте в петербургском метро до 12 февраля 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Адвокаты просят освободить своих подзащитных, настаивая на отсутствии доказательств их вины

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Суд Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражей обвиняемым по делу о теракте в метро Северной столицы 3 апреля 2017 года. В среду, 30 октября 2019 года, было принято решение оставить 11 подсудимых в СИЗО еще на три месяца. Прошлая мера пресечения должна была истечь 12 ноября. Однако обвиняемым не удастся выйти на свободу.

- Суд продлил меру пресечения обвиняемым еще на три месяца до 12 февраля 2020 года. Решение было принято из-за опасения, что, выйдя на свободу, подсудимые скроются и начнут заниматься преступной деятельностью, - передает корреспондент «КП-Петербург» из зала суда.

Адвокаты обвиняемых пытались уговорить суд отпустить своих подзащитных, аргументируя это нехваткой доказательств их вины.

- Без оснований ограничивать людей в свободе – так нельзя, это позор России. Люди не виновны? – заявил адвокат одного из подсудимых Виктор Дроздов.

Следующее судебное заседание по делу о теракте назначено на 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU