Защита просит освободить обвиняемых в теракте в метро Петербурга

Прения по делу о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года коллегия судей во главе с Андреем Морозовым предложила начать сегодня, 30 октября, в отсутствие сразу нескольких представителей обвиняемых и потерпевших. Мнение 11 тех, кто оказался на скамье подсудимых, выразили трое. Акрам Азимов оставил решение на усмотрение суда, его брат Аброр завозражал, а Шохиста Каримова просто расплакалась.

– Я женщина, у меня трое детей, мать в тяжёлом состоянии, не знаю, увижу ее или нет, - сказала обвиняемая. - Я мучаюсь в СИЗО, а заседания продлеваются, судебный процесс затягивается! Мое состояние здоровья ухудшается, у меня больше нет сил. Это издевательство над человеческой жизнью!

Истерика единственной дамы, оказавшийся в клетке зала заседаний, заставила судью объявить короткий перерыв. После него представитель Каримовой Виктор Дроздов объяснил суду, что стало причиной нервного срыва его подзащитный.

Трагедия в метро произошла 3 апреля 2017 года.Фото: СОЦСЕТИ

- Когда их доставляли, то не открыли лестницу, и она упала и сильно ушибла спину, - сообщил адвокат. - Не иметь данных о здоровье больной матери преклонного возраста – это она также расценивает как пытку.

Срок содержания подсудимых под стражей заканчивается 12 ноября. Прокурор предложила поднять вопрос о его продлении ещё на три месяцам – до 12 февраля.

- Заболеваний, препятствующих продлению меры пресечения, у обвиняемых нет, - подчеркнула прокурор. – Основания содержания их под стражей не изменились и не отпали. Это вопрос не виновности, а судопроизводства.

При этом судебное следствие завершено, а потому продолжать держать 11 подсудимых под стражей, уверены адвокаты, никаких оснований нет.

- Прощу соблюсти права граждан и рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения не позднее 12 числа. Сейчас это преждевременно, - заявил Дроздов. – Без оснований ограничивать людей в свободе – так нельзя, это позор России. Люди не виновны.

- Доказательств нет, - отметил подсудимый Мирзалимов. - Зачем нам сидеть ещё три месяца?

Первое фото разорвавшегося вагона метро

По словам Дроздова, нет ни просто доказательств вины Каримовой и остальных десяти подсудимых: не доказана даже причастности Джалилова, который считается смертником, к теракту.

- ДНК-профиль, который сравнивали с ДНК отца Джалилова, выделили не из останков, а из крови, обнаруженный в вагоне, а саму экспертизу с нарушениями приводило подразделение СК, что на тот момент было незаконно, - заявляет адвокат. – Я ходатайствовал об исключении этих «доказательств», но мне отказали. Это обрушило бы все дело!

Подсудимые не согласны с обвинениями.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По словам защитника, только сейчас выясняется, что труп Джалилова был направлен в морг как тело человека, погибшего при террористической операции. Нет ни акта о захоронении, ни свидетельства о смерти, и причина якобы в том, что 20 апреля 2015-го его лишили российского гражданства.

- То есть, получается, Джалилов мог просто взорваться со всеми остальными? – рассуждает адвокат. – Кто-то прячет его останки, нет законного постановления о возбуждении уголовного дела (его переименовали вразрез с установленными порядком). Выходит, что напридумывать против обвиняемых можно что угодно.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Итогом заседания по делу о теракте в метро в Санкт-Петербурге стало продление срока содержания под стражей обвиняемым на три месяца. Судья Морозов мотивировал это, в том числе, опасением, что, «находясь на свободе, подсудимые могут скрываться и продолжить заниматься преступной деятельностью». Следующее заседание назначили только на 14 ноября, когда последний из отсутствующих адвокатов выйдет с больничного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/632376" frameborder="0"></iframe> ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в Петербурге.

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