2019-10-30T20:58:36+03:00
Политика

Около 70 процентов бюджета Петербурга 2020 года будут направлены на соцпроекты

Расходы города превысят 700 миллиардов рублей впервые в истории
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге утвердили бюджет города на 2020 годВ Петербурге утвердили бюджет города на 2020 годФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге в среду, 30 октября, утвердили бюджет на 2020 год. Отмечается, что большая часть, порядка 70 процентов от всей суммы, будет направлена на государственные программы социальной направленности. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов во время совещания в ЗакСе города.

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- Согласно законопроекту, доходы бюджета Культурной столицы в 2020 году предусмотрены в 664,7 миллиардов рублей. При этом, собственные доходы города – 649,7 миллиардов рублей. Это на 8 процентов больше, чем в текущем 2019 году, - сообщили в Смольном.

Известно, что на будущий год расходная часть проекта бюджета запланирована в размере 701,4 миллиардов рублей. Это первый раз в истории Петербурга, когда расходы превысят 700 миллиардов рублей.

Ожидается, что в 2022 году бюджет Петербурга вырастет еще больше, примерно на 109 миллиардов рублей и составить более 774 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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