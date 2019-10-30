Полоса невезения: «Аллегро» сбил на путях лося

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-30T17:59:42+03:00

"Аллегро", шедший в Петербург из Хельсинки, сбил на путях лося. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это стало еще одной причиной для задержек скоростных поездов

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Последние трое суток скоростные поезда «Аллегро» приходят в Петербург с задержками. Также вне расписания ходят составы и в обратную сторону. Причиной этому стали технические неисправности с контактной сетью на финской стороне. Но беда, как говорится, не приходит одна. Сегодня несчастный «Аллегро» сбил на путях не менее несчастного лося.

- Поезд под номером 784 следовал из Хельсинки в Санкт-Петербург, когда на территории Финляндии произошло ЧП. Повреждения оказались серьезными и поезд отбуксировали на ближайшую станцию, - пишет паблик «Аварийный Петербург» со ссылкой на оператора финских железных дорог компанию VR.

Информацию о задержке подтвердили и в Октябрьской железной дороге (ОЖД).

- Поезд поступил на территорию РФ с опозданием 2 часа 17 минут, - сообщили в пресс-службе ОЖД.

Что-то «Аллегро» нагнал в пути и на Финляндский вокзал пришел примерно на два часа позже положенного. Из-за этого на 90 минут сместилось время и обратного отправления поезда.

Напомним, что последние дни составы между Петербургом и Хельсинки ходили с задержками из-за проблем на финской стороне. Пассажиров пересаживали на автобусы и часть пути везли так. Если вы собираетесь в Финляндию по железной дороге, то узнавайте расписание заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU