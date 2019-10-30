Пассажиры «Аллегро» третьи сутки ездят в Петербург с пересадками
Третьи сутки подряд не получается быстро добраться до Петербурга пассажирам скоростных поездов «Аллегро», которые курсируют между Хельсинки и Северной столицей. Из-за технических проблем на финской стороне, людям приходится делать пересадки. На Финляндский вокзал составы приходят с опозданием.
- Поезд № 788 «Аллегро» сообщением Хельсинки – Санкт-Петербург поступил на территорию России с опозданием более часа, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
По расписанию состав должен был прийти в 23:27, однако прибыл значительно позже. Пассажиров развозили по домам специально выделенные «Пассажиравтотрансом» два автобуса.
В ОЖД отмечают, что из-за технических проблем ранее с опозданием три поезда пришли в Петербург и три позже отправились в Хельсинки.
Напомним, что из-за проблем на контактной сети (предварительно - обрыв проводов) «Аллегро» едут из Петербурга до станции Вайниккала, оттуда пассажиров на автобусах везут до Лаппеенранты, а дальше - на другом поезде до Хельсинки.
Устранить неисправность финны обещают в ближайшие дни.
ИСТОЧНИК KP.RU