Фанаты «Зенита» на матче с «Томью» почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем

СЕГОДНЯ 21:06 2019-10-30T21:12:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Болельщики «Зенита» вывесили баннер в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем во время кубкового матча против «Томи». Фанаты на вираже сделали это в канун страшной трагедии, которая случилась 31 октября 2015 года. Напомним, в крушении самолета на маршруте «Шарм-эль-Шейх – Петербург» погибли 224 человека.

- Рейс 9268 – помним… - написали болельщики сине-бело-голубых на белом траурном баннере, вывешенном на фанатском секторе.

Добавим, что следить за игрой 1/8 финала Кубка России по футболу можно в нашей прямой онлайн- трансляции. Петербуржцы ведут со счетом 1:0 после первого тайма. После хитрой игры в стенку с Робертом Маком мяч забил защитник Игорь Смольников. Из примечательного – в воротах «Зенита» дебютирует Александр Васютин. И пока что он в полном порядке, голкипер уже совершил одно суперспасение головой.

ИСТОЧНИК KP.RU