Снежная милота: Жители Мурино заметили парковку, на которой на каждом авто слепили по снеговичку
Жители Мурино умилились маленькими снеговиками, которых слепили на крышах каждой припаркованной машине вдоль дороги в одном из дворов. Очаровательную снежную находку снял один из очевидцев, выложив видео в паблик «Питер Решает» во «Вконтакте». Пользователи соцсети пришли в легкий восторг от увиденного и поблагодарили неизвестного автора снеговичков за теплые и светлые эмоции.
- Сегодня много где видела, похоже флешмоб!
- У нас в Купчино такого чудесного снегопада нет. Разве что «грязевичков» можно лепить.
- Любо-дорого смотреть, на самом деле, настроение посреди рабочей недели поднимает на ура. Особенно вокруг серых многоэтажек!
Ранее «Комсомолка» писала о другой снежной достопримечательности Петербурга. Утром 30 октября на Парнасе появился памятник, посвященный суровой русской зиме. Инсталляция представляет из себя бюст Наполеона Бонапарта, которому в голову прилетела снежинка-сюрикен.
Муринские снеговички.Видео: vk.com/pitereshaet
ИСТОЧНИК KP.RU